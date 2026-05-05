ВС РФ восстановили места захоронения красноармейцев в ДНР Фото: Минобороны РФ.

Военнослужащие 8-го отдельного батальона беспилотных систем 2-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Центр» привели в порядок захоронения участников Миусской наступательной операции, которая проходила в Донбассе в годы Великой Отечественной войны. Братскую могилу красноармейцев нашли местные жители вместе с военными в поле среди кустарников. Об этом сообщили в Минобороны России.

Памятники установили прямо на тех местах, где когда-то шли кровопролитные бои за освобождение Донбасса от фашистов. Военные проявили личную инициативу: они расчистили дорожки, покрасили все части мемориалов и полностью обновили внешний вид захоронений.

Ранее сообщалось, что ВС РФ восстанавливают памятники героям Великой Отечественной войны в ДНР. Российские военные реставрируют братские могилы и фигуры воинов в освобожденных городах Республики.

