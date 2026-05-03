ВС РФ восстанавливают памятники героям Великой Отечественной войны в ДНР Фото: Минобороны РФ.

Военнослужащие отдельного мотострелкового батальона «Кедр» 90-й гвардейской танковой дивизии и другие подразделения группировки войск «Центр» продолжают приводить в порядок памятники, братские могилы и мемориалы в Донецкой Народной Республике. Работы приурочены к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как рассказал замкомандира роты по военно-политической работе Сергей Никитин, в подразделениях есть добрая традиция: с 2022 года, с самого начала спецоперации, военные стараются поддерживать память о героях Великой Отечественной. Бойцы находят старые, разбитые памятники и восстанавливают их.

Работы проводятся по личной инициативе военнослужащих в перерывах между боевыми задачами. Они обновляют скульптурные и архитектурные элементы мемориалов, очищают стены, ремонтируют дорожки, реставрируют фигуры воинов и окрашивают все части комплексов.

