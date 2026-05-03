Концертная бригада Росгвардии выступила для бойцов в ДНР. Фото: Росгвардия

В праздничные дни концертная бригада Северо-Западного округа Росгвардии дала выступления в местах дислокации подразделений, участвующих в специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики. Гастрольный тур приурочили к 10-летию образования ведомства и 215-летию создания войск правопорядка. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Игра гитаристов и выступление барабанщика стали хорошим подарком для военнослужащих. Концерты помогли росгвардейцам отвлечься от повседневных задач и зарядиться энергией для новых побед.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы, которые выполняют задачи в зоне спецоперации на освобожденных территориях ДНР, регулярно оказывают помощь местным жителям. Военнослужащие заготавливают дрова, помогают с хозяйственными вопросами, доставляют воду на спецтехнике, передают продуктовые наборы и предметы первой необходимости.

