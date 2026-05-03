В Горловке со 102-летием поздравили ветерана Великой Отечественной войны. Фото: ТГ/Приходько

В Горловке поздравили с днем рождения своего единственного ветерана Великой Отечественной войны - Федора Брынцева. Ему исполнилось 102 года. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько.

Федор Иванович прошел через суровые испытания войны, видел ее ужасы, но сохранил достоинство и веру в лучшее. Его поколение, закаленное в боях, стало опорой страны, подарив мир и свободу.

Особо глава города отметил послевоенную деятельность Брынцева. Восстановление народного хозяйства, мирный труд и воспитание молодежи - во всем этом ветеран проявлял те же качества, что и на фронте: ответственность, самоотверженность и любовь к своему делу. Приходько назвал Федора Ивановича живой историей и добавил, что горожане гордятся тем, что могут у него учиться.

Приходько пожелал ветерану добрых вестей, приятных моментов и заботы близких.

- Мы склоняем головы перед вашим подвигом и благодарим за возможность жить, трудиться и растить детей. Ваша жизнь - вечный урок мужества и преданности Отчизне, - сказал Приходько.

