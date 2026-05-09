Росгвардейцы в ДНР провели парад у дома ветерана Великой Отечественной войны. Фото: Росгвардия

В Донецкой Народной Республике сотрудники Росгвардии провели парад у дома ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Карабута. Об этом «КП Донецк» сообщили в Главном управлении Росгвардии по ДНР.

- Начальник Главного управления Росгвардии по ДНР передал Анатолию Захаровичу подарок главы Донецкой Народной Республики и поздравил фронтовика с памятной датой. Он выразил ветерану слова искренней благодарности за мужество и самоотверженность, проявленные им в годы войны, и пожелал крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Перед окнами ветерана росгвардейцы организовали праздничный концерт, после которого прошли строем под марш военных лет.

Ранее сообщалось, что в 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне на мемориальном комплексе «Саур-Могила» возложили цветы к вечному огню.

