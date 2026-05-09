В ДНР возложили цветы к вечному огню на «Саур-Могиле» в День Победы. Фото: ТГ/Чертков

В 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне на мемориальном комплексе «Саур-Могила» возложили цветы к вечному огню и почтили память героических защитников и жителей Донбасса. Об этом сообщил Председатель Правительства ДНР Андрей Чертков.

- Мы гордимся каждым, кто сражался по поле боя, кто ковал Победу в тылу. В годы Великой Отечественной войны на долю нашего народа выпали тяжелейшие испытания. Но он выдержал. Выстоял. Победил. Ради нас. Ради будущего, - сказал Чертков.

Премьер-министр ДНР поздравил жителей Республики с Днем Победы.

Ранее сообщалось, что в День Победы Глава ДНР Денис Пушилин вручил военнослужащим Звезду Героя ДНР и Орден Республики. Торжественная церемония прошла на территории мемориального комплекса «Саур-Могила».

Кроме того, сообщалось, что глава Мариуполя поздравил жителей города с Днем Победы.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР провели автопробег до «Саур-Могилы» ко Дню Победы

Участники автопробега к «Саур-Могиле» возложили цветы и подняли флаги (подробнее)