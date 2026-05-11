Выпускникам мариупольских школ рассказали о причинах Русской весны в Донбассе. Фото: ТГ/Никитина

В Мариуполе в 2026 году заканчивают школу около тысячи выпускников. В Невской школе для них провели мероприятие, на котором рассказали о причинах Русской весны в Донбассе. Об этом сообщила советник Главы ДНР Елена Никитина.

- Признаюсь, я не ожидала увидеть слезы в глазах молодых людей и даже опасалась, что полтора часа такой непростой информации они выдержат с трудом. Но вышло все ровно наоборот, - рассказала Никитина.

Она добавила, что ребята прониклись и теперь понимают, почему такие огромные очереди были на референдуме 12 лет назад.

Ранее сообщалось, что более 90% жителей Мариуполя проголосовали за создание Донецкой Народной Республики в 2014 году.

Кроме того, Пушилин поздравил земляков с 12-й годовщиной образования Республики. Он подчеркнул историческую значимость 11 мая 2014 года, когда жители региона определили свою судьбу.

