Юные спортсмены Мариуполя завоевали призовые места в Первенстве ДНР по плаванию.

Юные спортсмены из Мариуполя завоевали призовые места в Чемпионате и Первенстве Донецкой Народной Республики по плаванию, которые проходили в Донецке. Об этом сообщил глава Мариуполя Антон Кольцов.

-Юные мариупольцы вернулись домой с заслуженными медалями, показав следующие результаты: Валерия Демидова - «бронза» в заплывах на 200 метров на спине и на 400 метров вольным стилем, «серебро» в заплыве на 400 метров комплексом; Алексей Ольховой - «серебро» в заплывах на 100 и 50 метров вольным стилем; Кира Воробьева - «бронза» в заплыве на 200 метров брассом; Никита Бахтар - «бронза» в заплыве на 200 метров баттерфляем, - рассказал Кольцов.

Никита Моисеенко завоевал серебро в заплыве на сто метров баттерфляем. А Николай Лысак получил «серебро» в заплыве на 50 метров вольным стилем.

Ранее Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о планах по модернизации спортивного комплекса «Парус» в Мариуполе.

