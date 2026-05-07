В Мариуполе наградили победителей конкурсов «Победный май» и «Салют, Победа!».

В Мариуполе в Центральной детской школе искусств наградили победителей конкурсов «Победный май» и «Салют, Победа!», в которых суммарно приняли участие 300 человек. Об этом сообщили в Администрации городского округа.

Там уточнили, что конкурсы посвящены Победе советского народа в Великой Отечественной войне.

- В конкурсе патриотической песни «Победный май» дипломантами стали 16 человек, лауреатами III степени - 12 человек, лауреатами II степени - 15 человек и лауреатами I степени - 18 человек. Гран-при завоевал вокальный ансамбль «Конфетти» под руководством Елены Палючей из Сартанской детской школы искусств №4, - рассказали в Администрации Мариуполя.

А в конкурсе «Салют, Победа!» гран-при завоевали двое обучающихся Детской школы искусств №5 Максим Кононенко и Андрей Литвиненко.

