В Донецке состоялся «Заплыв Победы». Фото: ТГ/Швец

В столице Донецкой Народной Республики в рамках реализации государственной программы «Спорт России» состоялся «Заплыв Победы». Как сообщил министр спорта ДНР Максим Швец, событие объединило профессионалов и новичков, госслужащих и людей с ограниченными возможностями здоровья, а также ветеранов боевых действий и юных ребят, которые только начинают свой спортивный путь.

- В этом заплыве судьи не фиксировали результаты, потому что проигравших здесь не было. Абсолютно каждый, кто вошел в воду, уже стал победителем. Победителем над собой, над обстоятельствами, над болью, - рассказал Швец.

Ранее сообщалось, что в Снежном прошел легкоатлетический марафон «Забег Победы 2026», объединивший учеников школы №12. Это традиционное спортивное мероприятие посвящено подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны.

