Бойцы группировки войск «Центр» восстановили в ДНР более 80 мемориалов к 9 Мая. Фото (архив): Минобороны России

В преддверии 81-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие группировки войск «Центр» восстановили в Донецкой Народной Республике более 80 мемориалов. Об этом сообщили в Минобороны России.

Каждое подразделение взяло на себя обязанность привести в порядок памятники, братские могилы и мемориалы участникам Великой Отечественной войны в освобожденных населенных пунктах. Бойцы обновили скульптурные, архитектурные и другие мемориальные сооружения, очистили стены, восстановили дорожки, отреставрировали фигуры воинов и подкрасили все элементы мемориалов. Всего в порядок привели более 80 объектов.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки войск «Центр» привели в порядок захоронения участников Миусской наступательной операции, которая проходила в Донбассе в годы Великой Отечественной войны.

