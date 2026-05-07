В Мариуполе обновили сквер 40-летия Победы. Фото: MAX/Кольцов

В Орджоникидзевском районе Мариуполя обновили сквер 40-летия Победы. Его по Народной программе «Единой России» реконструировали архитекторы и строители региона-шефа Тульской области. Об этом сообщил глава городского округа Антон Кольцов.

- Теперь этот сквер вновь станет центром притяжения жителей левобережья, где созданы современные условия для семейного отдыха, и одновременно местом памяти, сохранившим свое историческое значение, - рассказал Кольцов.

Участники официального открытия сквера возложили цветы к восстановленной на прежнем месте стеле «Города – герои», а также минутой молчания почтили память освободителей Мариуполя.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе на проспекте Строителей завершаются работы по благоустройству еще одного двора в рамках программы «Благоустройство придомовых территорий 2024–2026».

