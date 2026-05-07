В Мариуполе на проспекте Строителей завершаются работы по благоустройству двора

В Мариуполе на проспекте Строителей завершаются работы по благоустройству еще одного двора в рамках программы «Благоустройство придомовых территорий 2024–2026».
Под руководством компании «РКС-НР» специалисты Фонда капитального ремонта Московской области превратили двор в комфортное и уютное пространство. Они заменили дорожное и тротуарное покрытия, установили новые бордюры, скамейки и урны.
Кроме того, рабочие обустроили газоны и пешеходные дорожки. На детской площадке установили малые архитектурные формы и подготовили бетонное основание под современное и безопасное покрытие.
Восстановительные работы проведены при координации Минстроя России по поручению ППК «Единый заказчик в сфере строительства».
Ранее сообщалось, что строители из Московской области под руководством компании «РКС-НР» восстановили дом 1961 года постройки на проспекте Нахимова в Мариуполе.
