В Мариуполе восстановили дом 1961 года постройки на проспекте Нахимова. Фото: «РКС-НР»

Подмосковные строители под руководством компании «РКС-НР» восстановили дом 1961 года постройки на проспекте Нахимова в Мариуполе.

В результате технического обследования выяснилось, что конструктив здания находился в аварийном состоянии. Поэтому строители восстановили и усилили поврежденные конструкции, а также отремонтировали плиты перекрытия. Кроме того, они полностью заменили кровлю дома.

Также в здании полностью обновили окна и двери, привели в рабочее состояние системы холодного водоснабжения, центрального отопления, электрики и канализации. Помимо этого, строители сделали капитальный ремонт мест общего пользования и обновили фасад.

Восстановительные работы проведены при координации Минстроя России по поручению ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

Ранее сообщалось, что в Жовтневом районе Мариуполя полностью восстановили многоэтажный дом на улице 9-й Авиадивизии.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На трассе Р-150 под Мариуполем ремонтируют «Ялтинскую развязку»

Аварийный путепровод на пути из Белгорода в Крым восстанавливают в ДНР (подробнее)