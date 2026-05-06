В Мариуполе восстановили дом 1961 года постройки на проспекте Нахимова

Подмосковные строители под руководством компании «РКС-НР» восстановили дом 1961 года постройки на проспекте Нахимова в Мариуполе.
В результате технического обследования выяснилось, что конструктив здания находился в аварийном состоянии. Поэтому строители восстановили и усилили поврежденные конструкции, а также отремонтировали плиты перекрытия. Кроме того, они полностью заменили кровлю дома.
Также в здании полностью обновили окна и двери, привели в рабочее состояние системы холодного водоснабжения, центрального отопления, электрики и канализации. Помимо этого, строители сделали капитальный ремонт мест общего пользования и обновили фасад.
Восстановительные работы проведены при координации Минстроя России по поручению ППК «Единый заказчик в сфере строительства».
Ранее сообщалось, что в Жовтневом районе Мариуполя полностью восстановили многоэтажный дом на улице 9-й Авиадивизии.
