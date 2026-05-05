В Мариуполе восстановили многоэтажку на улице 9-й Авиадивизии. Фото: «РКС-НР»

В Жовтневом районе Мариуполя полностью восстановили многоэтажный дом на улице 9-й Авиадивизии. Работы провели специалисты компании «РКС-НР» совместно с АО «ГК «ЕКС».

Строители полностью отремонтировали кровлю и заменили окна. Также привели в порядок места общего пользования: обновили подъезды и входные группы. Кроме того, специалисты полностью восстановили все инженерные системы дома - центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, электрику и канализацию.

Восстановительные работы проведены при координации Минстроя России по поручению ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

Ранее сообщалось, что в Мариуполе подходят к концу пусконаладочные работы в ремонтируемом Доме детского и юношеского творчества. Уже восстановлены несущие конструкции, заменены кровля и окна, проведена отделка, завершается наладка современных инженерных систем.

