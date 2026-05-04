В Мариуполе завершают пусконаладочные работы в Доме детского творчества.

В Мариуполе подходят к концу пусконаладочные работы в ремонтируемом Доме детского и юношеского творчества. Площадь объекта - более 3,7 тысячи квадратных метров. Уже восстановлены несущие конструкции, заменены кровля и окна, проведена отделка, завершается наладка современных инженерных систем. Об этом сообщили в пресс-службе ППК «Единый заказчик».

В обновленном здании появятся новый просторный актовый зал на 140 мест, кабинеты для занятий вокалом и музыкой, репетиционные классы и современные образовательные пространства для юных талантов. После открытия здесь возобновятся занятия по вокалу, игре на фортепиано, гитаре и других музыкальных инструментах. Полностью завершить восстановление и ввести объект в эксплуатацию планируют до конца июня.

Ранее глава Мариуполя Антон Кольцов сообщил, что медицинский патруль «Здоровье» будет работать на территории городского округа с 8 по 11 июня 2026 года. Врачи будут принимать на базе двух поликлиник Больницы интенсивного лечения.

