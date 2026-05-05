На трассе Р-150 под Мариуполем ремонтируют «Ялтинскую развязку». Фото: «Мостовик»

Под Мариуполем идет капитальный ремонт путепровода над федеральной трассой Р-150, который в народе называют «Ялтинской развязкой». Он соединяет Белгород с Крымом через Донбасс и ежегодно пропускает миллионы автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Мостовик».

Из-за многолетнего отсутствия должного ухода мост пришел в аварийное состояние: дорожное покрытие было серьезно повреждено, появились глубокие выбоины, трещины, разрушения верхней плиты и даже оголенная арматура, что создавало прямую угрозу для безопасности водителей.

Уже выполнили фрезерование асфальта, демонтаж балок пролетов, разборку лежней, переходных плит и бетонного укрепления откосов. Сейчас строители монтируют радиальную опалубку на опоре, изготавливают каркасы для ригелей (несущих балок, на которые ляжет нагрузка) и сваривают арматуру для будущих бетонных конструкций.

