Волонтеры ФКГС помогают мариупольцам выбрать объекты для благоустройства

В Мариуполе работают волонтеры в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Добровольцы активно общаются с местными жителями, помогая им разобраться в сути проекта и сделать осознанный выбор при голосовании за объекты, которые нуждаются в благоустройстве. Об этом сообщил глава городского округа Антон Кольцов.

- Ребята готовы ответить на ваши вопросы, рассказать о проекте «Формирование комфортной городской среды» и разобраться, как проголосовать за понравившийся объект благоустройства, - отметил он.

Адреса и график работы волонтеров можно узнать в официальном канале главы Мариуполя в мессенджере MAX.

Глава города также напомнил, что голосование за объекты, которые будут благоустроены в рамках федерального проекта, продлится до 12 июня.

- Голос каждого важен! - подчеркнул Антон Кольцов.

