В Донецке поздравили тружеников тыла и участников Великой Отечественной войны

В преддверии Дня Победы в Донецке прошла серия встреч и поздравлений, посвященных труженикам тыла, участникам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей. Об этом сообщил глава муниципального образования городского округа Донецк Алексей Кулемзин.
- Город объединился, чтобы выразить глубочайшую благодарность и уважение тем, кто прошел через тяжелейшие испытания ради мира и свободы будущих поколений, - сказал градоначальник.
Ранее Председатель Правительства Донецкой Народной Республики Андрей Чертков в преддверии Дня Победы поздравил своих подопечных ветеранов. Он отметил, что лучший подарок для пожилого человека - это внимание и забота. Чертков отправил Раису Михайловну и Галину Дмитриевну на Черноморское побережье, в санаторий, чтобы они подлечились, подышали свежим воздухом и набрались сил.
