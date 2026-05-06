НовостиОбщество6 мая 2026 9:40

В конце июня в ДНР пройдет ежегодный конгресс «Дороги Донбасса - 2026»

Конгресс объединит представителей дорожно-транспортной отрасли для обмена опытом
Данил АРМЕЕВ
Фото: Александр ИВАНОВ.

Глава ДНР Денис Пушилин анонсировал ежегодный конгресс «Дороги Донбасса - 2026», который пройдет 24-25 июня 2026 года в Донецке. В центре внимания будет множество актуальных для дорожной отрасли вопросов.

- Вопросы, которые будут в центре внимания конгресса: развитие дорожной инфраструктуры Донбасса; локализация и модернизация производств дорожного и строительного сектора; повышение стандартов дорожно-строительных работ; внедрение цифровых технологий в управление дорожным хозяйством; развитие городского пассажирского транспорта и многие другие, - рассказал Пушилин.

Он добавил, что конгресс объединит представителей дорожно-транспортной отрасли для обмена опытом.

Ранее сообщалось, что регионы-шефы продолжают восстановление дорог в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, сообщалось, что в Ленинском районе Донецка стартовал очередной этап масштабных работ по благоустройству. Дорожные службы приступили к ремонту внутриквартальных дорог.

