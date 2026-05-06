Бойцы ВС РФ на Добропольском направлении приняли участие в «Бессмертном полку». Фото: Минобороны России

Военнослужащие Вооруженных сил России приняли участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк», выполняя боевые задачи на Добропольском направлении в Донецкой Народной Республике.

- Перед началом выполнения боевых задач военнослужащие расчета разместили в башне артиллерийской установки фотографии дедов и прадедов, участвовавших в Великой Отечественной войне. Это символическое действие не только способствовало укреплению боевого духа, но и продемонстрировало глубокую связь между современными военнослужащими и их героическими предками, - рассказали в Министерстве обороны России.

«Бессмертный полк» стал ежегодной акцией, которую проводят в преддверии Дня Победы.

Ранее сообщалось, что ВС РФ восстановили места захоронения красноармейцев в Донецкой Народной Республике. Памятники установили прямо на тех местах, где когда-то шли кровопролитные бои за освобождение Донбасса от фашистов.

