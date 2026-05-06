«Купол Донбасса» за сутки уничтожил три дрона над ДНР. Фото (архив): ТГ/Пушилин

За минувшие сутки система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» уничтожила три вражеских беспилотника в небе над Донецкой Народной Республикой.

- За прошедшие сутки над территорией ДНР системой «Купол Донбасса» нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп три дрона противника, - сообщили в Штабе обороны ДНР.

Жителям региона напомнили, что при обнаружении обломков или любых взрывоопасных предметов необходимо немедленно сообщать об этом в экстренные службы.

Ранее сообщалось, что система РЭБ «Купол Донбасса» вместе со сводными мобильными огневыми группами за неделю предотвратила 61 террористическую атаку со стороны вооруженных формирований Украины. Рядом с электроподстанцией в Киевском районе Донецка был сбит самолетный ударный дрон западного производства. Также над Кировским районом столицы ДНР уничтожили БПЛА FP-1 и Hornet с боезарядами, снабженными дополнительными поражающими элементами.

