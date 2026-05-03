«Купол Донбасса» за неделю сбил 61 дрон ВСУ в ДНР. Фото: ТГ/Пушилин

Система РЭБ «Купол Донбасса» вместе со сводными мобильными огневыми группами за неделю предотвратила 61 террористическую атаку со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

Рядом с электроподстанцией в Киевском районе Донецка был сбит самолетный ударный дрон западного производства с осколочно-фугасной боеголовкой, содержащей 30 килограмм взрывчатки. Над Кировским районом столицы ДНР уничтожили БПЛА FP-1 и Hornet с боезарядами, снабженными дополнительными поражающими элементами.

«Купол Донбасса» за неделю сбил 61 дрон ВСУ в ДНР

В районе Шахтерска мобильные группы поразили ударный БПЛА FP-2 с авиабомбой ОФАБ-120, начиненной 50 килограммов взрывчатки. У Старобешево перехватили дрон Hornet, летевший в сторону жилых домов.

В Горловке подавили несколько FPV-дронов, оснащенных самодельными взрывными устройствами и осколочными «сбросами». Ими боевики целились в гражданские машины.

Все подавленные дроны обезвредили взрывотехники. Пострадавших среди мирных жителей и разрушений инфраструктуры нет.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Над ДНР за сутки сбили шесть вражеских БПЛА

Воздушное пространство в ДНР удалось обезопасить благодаря работе системы «Купол Донбасса» (подробнее)

Читайте на WWW.DONETSK.KP.RU: https://www.donetsk.kp.ru/online/news/6950514/