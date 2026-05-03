Над ДНР за сутки сбили шесть вражеских БПЛА. Фото (архив): УФСБ России по ДНР

За минувшие сутки над Донецкой Народной Республикой система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса», а также силы противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы нейтрализовали и уничтожили шесть беспилотников противника. Об этом сообщили в Штабе обороны ДНР.

Жителей Республики призвали при обнаружении обломков сбитых дронов или других взрывоопасных предметов немедленно сообщать по телефонам экстренных служб.

Ранее сообщалось, что над территорией ДНР были успешно нейтрализованы четыре беспилотных летательных аппарата ВСУ. Воздушное пространство удалось обезопасить благодаря работе системы «Купол Донбасса». В результате слаженных действий личный состав подразделений ПВО и мобильных групп смог своевременно обнаружить и уничтожить вражеские дроны, предотвратив тем самым возможные диверсии.

