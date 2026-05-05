После освобождения Ильинки Вооруженные силы Российской Федерации движутся на север Константиновки. Там сейчас идут активные боевые действия. Об этом ТАСС сообщил советник Главы ДНР Игорь Кимаковский.

- Самые активные боевые действия, конечно, ведутся сегодня в Константиновке. Мы движемся на север после освобождения Ильинки и Длинной Балки. Мы там выровняли линию боевого соприкосновения, - рассказал Кимаковский.

Российские войска продолжают выбивать украинских боевиков из населенных пунктов ДНР.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации уничтожили шесть робототехнических комплексов боевиков ВСУ на Константиновском направлении.

Кроме того, сообщалось, что ВС РФ улучшили свои позиции в северо-восточной и юго-восточной частях Красного Лимана. По словам Главы ДНР Дениса Пушилина, в самом городе продолжаются уличные бои, однако российские войска улучшили свои позиции.

