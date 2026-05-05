Глава Минздрава ДНР открыл обновленную регистратуру в больнице Харцызска. Фото: MAX/Масников

Министр здравоохранения ДНР Константин Масников открыл обновленную регистратуру в Центральной городской больнице Харцызска. Там появилась новая зона ожидания, которая оснащена современной и эргономичной мебелью, включая диваны, кресла и журнальные столики.

- Для обеспечения порядка в документации установлены архивные картотеки и стеллажи. Также внедрена система электронной очереди, позволяющая пациентам получать талон и отслеживать свой номер на информационном телевизионном экране, - рассказал Масников.

Он добавил, что работы выполнены в рамках шефской помощи, предоставленной городом Нижний Новгород.

Ранее заместитель Председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина рассказала, какое оборудование получат медицинские учреждения в 2026 году. Она подчеркнула, что этот вопрос находится на постоянном контроле у Главы ДНР Дениса Пушилина.

