ВС РФ уничтожают пункты дислокации, технику и укрытия ВСУ в Константиновке. Фото: Минобороны России

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают уничтожать пункты временной дислокации, технику и укрытия с живой силой украинских боевиков в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

- В ходе воздушной разведки были вскрыты замаскированные укрытия с живой силой ВСУ, а также выявлены позиции самоходной артиллерии противника. После уточнения координат информация была оперативно передана ударным расчетам. Операторы беспилотников вывели дроны в заданные районы и точечными ударами поразили выявленные цели, - рассказали в Минобороны России.

Там добавили, что работа ведется в тесной связке с разведкой и другими подразделениями корпуса «Южной» группировки войск ВС РФ.

Ранее сообщалось, что российские войска продвигаются к каналу Северский Донец – Донбасс на севере ДНР.

