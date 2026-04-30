В Донецкой филармонии прошел концерт, посвященный 95-летию учреждения. Фото: ТГ/Желтяков

В Донецкой государственной академической филармонии прошел торжественный концерт, посвященный 95-летию учреждения. Юбилей собрал полный зал благодарных зрителей, пришедших поздравить любимый коллектив с этой значимой датой. Об этом сообщил министр культуры ДНР Михаил Желтяков.

Девять с половиной десятилетий - целая эпоха: тысячи концертов, десятки премьер, воспитание не одного поколения слушателей. Филармония всегда оставалась верна своему призванию - нести людям красоту, просвещать и вдохновлять. Симфонический оркестр, камерные ансамбли, солисты - каждый, кто выходил на эту сцену, вписал свое имя в историю донбасской культуры.

- Желаю филармонии новых творческих горизонтов, ярких проектов, гастролей, благодарных зрителей и дальнейшего процветания, - сказал министр культуры ДНР.

Ранее сообщалось, что в Донецке прошел финал Республиканского конкурса «Краса Донбасса – 2026».

