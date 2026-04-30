Ансамбль «Донбасс» выступил в грандиозной постановке «Хоровод» в Москве. Фото: Министерство культуры ДНР

В столичном Национальном центре «Россия» состоялась премьера музыкально-хореографической притчи «Хоровод» - масштабного танцевального путешествия по стране. Мероприятие приурочили к объявленному президентом Году единства народов России. Его цель - показать культурное богатство и мощь страны, опирающиеся на национальную сплоченность. Об этом сообщили в Министерстве культуры ДНР.

Замгендиректора Национального центра «Россия» Анастасия Звягина отметила, что проект стал продолжением инициатив Года единства, старт которому в Центре дал Владимир Путин. Она подчеркнула, что постановка является рассказом о самой большой стране мира, которой гордятся ее граждане.

Ансамбль «Донбасс» выступил в грандиозной постановке «Хоровод» в Москве. Фото: Министерство культуры ДНР

Спектакль был разделен на пять тематических блоков, каждый из которых раскрывал глубокие пласты российской идентичности. Образ хоровода как ключевого элемента русского культурного кода воплотили на сцене около 300 артистов из ведущих коллективов страны. В едином ритме сошлись Московский государственный академический театр танца «Гжель», Государственный академический ансамбль танца «Алан» из Северной Осетии, Бурятский государственный театр песни и танца «Байкал», Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле», Государственный академический чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон» и Заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс».

Ансамбль «Донбасс» выступил в грандиозной постановке «Хоровод» в Москве. Фото: Министерство культуры ДНР

Ансамбль «Донбасс» представил на столичной сцене «Донской казачий пляс», который стал одним из самых ярких моментов программы и сорвал овации на сцене Национального центра «Россия». Номер воплотил в себе силу духа, казачью вольницу и неразрывную связь региона с его историческими корнями. Кульминацией вечера стал грандиозный «Перепляс», в котором приняли участие все артисты одновременно. Эта общность движений и мелодий стала живой иллюстрацией единства народов России, где каждый этнос дополняет и обогащает общую культуру страны.

Ансамбль «Донбасс» выступил в грандиозной постановке «Хоровод» в Москве. Фото: Министерство культуры ДНР

Художественный руководитель ансамбля «Донбасс» Ольга Горячева подчеркнула, что участие в таком проекте - особая честь для коллектива. Она напомнила, что хотя официально регион находится в составе России четвертый год, душой Донбасс всегда был русским, сохраняя и приумножая свое наследие. Благодаря тому, что в крае проживают представители более ста народностей.

- Это придает нашей культуре еще больший колорит, который мы воплощаем в своих номерах и с удовольствием демонстрируем, - сказала она.

Ранее сообщалось, что в донецком МДТ имени Бровуна на Сцене на Садовом прошел финал третьего детского открытого театрального фестиваля «Вдохновение». В этом году мероприятие приурочили к 150-летию Союза театральных деятелей РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке выбрали «Красу Донбасса - 2026»: Главный титул завоевала Ангелина Данилова из ДНР

Девушки из шести регионов России боролись за титул «Краса Донбасса» в Донецке (подробнее)