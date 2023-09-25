Курская область завершает восстановление школы в поселке Ялта ДНР

До начала отопительного сезона все ремонтные работы в школе будут завершены. Фото: Министерство образования и науки ДНР

Специалисты из Курса заканчивают ремонтно-восстановительные работы школы в поселке Ялта. Строители сделали капитальный ремонт помещений, полностью восстановили межэтажные перекрытия, коммуникации. Об этом сообщает Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики.

- Сейчас строители занимаются переоборудованием школьной котельной под газообразное топливо. До начала отопительного сезона все ремонтные работы будут завершены. Регион-шеф уже сделал капремонт помещений, полностью восстановил межэтажные перекрытия, коммуникации, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что Хабаровский край продолжает ремонт школы в Дебальцево. На данный момент специалисты выполняют отделочные и кровельные работы. Занимаются внутренними сетями электроснабжения и вентиляции.

Кроме того, компания «РКС-НР» совместно с подрядной организацией «Р-Строй» закончила ремонтно-восстановительные работы школы в Волновахе.

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