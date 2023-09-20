Компания «РКС-НР» отремонтировала школу в Волновахе

Строители выполнили ремонтно-восстановительные работы общеобразовательной школы в Волновахе. Фото: «РКС-НР»

Компания «РКС-НР» совместно с подрядной организацией «Р-Строй» закончила ремонтно-восстановительные работы школы в Волновахе. Сейчас специалисты занимаются благоустройством территории, а также завершают доукомплектование учебного учреждения новой мебелью.

- В школе выполнен комплекс работ по замене инженерных коммуникаций, произведена внутренняя отделка помещений, заменены окна, кровля; проведена реставрация фасадов. По сути, от старого здания остался только каркас. Установлено новое оборудование в пищеблоке, - пишет компания «РКС-НР» в телеграм-канале.

Там добавили, что с 1 сентября в школе начался учебный процесс. Сейчас специалисты заканчивают доукомплектование учебного учреждения новой мебелью.

Напомним, что Хабаровский край продолжает ремонт школы в Дебальцево. На данный момент специалисты выполняют отделочные и кровельные работы. Строители приступили к отделке фасада, затем займутся монтажом внутренней системы отопления.

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