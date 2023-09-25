В прошлом учебном году в ДНР выпустили более 700 квалифицированных рабочих

В ДНР выпустили более 700 квалифицированных рабочих Фото: Павел МАРТИНЧИК

В ДНР за прошлый учебный год выпустили более 700 квалифицированных рабочих и служащих по 36 профессиям по всем отраслям экономики. Об этом сообщила заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики Лариса Толстыкина.

- Ежегодно на базе учреждений СПО ведется подготовка рабочих кадров по заявкам предприятий, центров занятости и договоров с физическими и юридическими лицами. В прошлом учебном году было выпущено 717 квалифицированных рабочих и служащих по 36 профессиям по всем отраслям экономики, - написала в телеграм-канале Толстыкина.

Она добавила, что восстановления экономики Республики требуют ускоренной подготовки квалифицированных кадров. С данной задачей отлично справиться система среднего профессионального образования (СПО). По ее словам, сейчас самые востребованные профессии у работодателей, связанные со строительством, сельским хозяйством и сферой услуг.

Напомним, что число специалистов, подготовленных по заявкам предприятий и центров занятости в ДНР, за 2022-2023 учебный год выросло почти втрое.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17 образовательно-производственных центров откроют в ДНР к 2030 году

Федеральный проект «Профессионалитет» в ДНР реализуют с участием крупных индустриальных партнеров (подробнее)