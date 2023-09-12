17 образовательно-производственных центров откроют в ДНР к 2030 году

С помощью кластеров студенты смогут проходить практику, стажироваться и получать свои первые рабочие места. Фото: Архив ЮГМК

В ДНР совершенствуют систему среднего профессионального образования (СПО) в интересах социально-экономического развития Республики. Федеральный проект «Профессионалитет» планирует создание 17 образовательно-производственных центров к 2030 году. Об этом сегодня заявила заместитель председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

- С 2022 года в ДНР началась реализация федерального проекта «Профессионалитет». Он предполагает подготовку квалифицированных кадров по наиболее востребованным на предприятиях профессиям и специальностям в рамках обучения в организациях СПО, — рассказала Толстыкина.

По словам вице-премьера, первыми выиграли грант два образовательных кластера по отраслям «Педагогика» и «Средства массовой информации и коммуникационные технологии». Кластеры созданы на базе опорных учебных учреждений ДНР.

Кластер «Педагогика» создан на базе Шахтерского педагогического колледжа с привлечением сетевых участников кластера – Донецкого и Макеевского педагогических колледжей.

Кластер «Средства массовой информации и коммуникационные технологии» создан на базе Донецкого политехнического колледжа с привлечением сетевых участников кластера – Донецкого техникума промышленной автоматики имени А.В. Захарченко, Донецкого промышленно-энергетического колледжа и Горловского колледжа промышленных технологий и экономики.

- Всего в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» к 2030 году планируем создать 17 образовательно-производственных центров с участием крупных индустриальных партнеров: ПАО «Газпром», ОАО «РЖД», Госкорпорация «Росатом» и других, — заявила Лариса Толстыкина.

Она также отметила, что активное участие в создании кластеров принимают потенциальные работодатели и индустриальные партнеры. Это — администрации городов и районов ДНР, а также такие крупные предприятия, как Углетелеком, Республиканский центр информационных технологий, Региональный оператор связи (РОС), Комтел и другие.

Толстыкина констатировала, что работа по созданию учебно-производственных кластеров в ДНР продолжается. Конкурс на получение гранта в 2024 году по отрасли «Туризм и сфера услуг» уже выиграл Горловский колледж технологий и сервиса. Планируемый охват обучающихся к 2026 году в данном кластере составит порядка 1000 человек.

Образовательные кластеры — относительно новое явление в образовательной сфере, направленное на подготовку студентов с максимальным ориентированием на потребности потенциальных работодателей. С помощью кластеров студенты смогут проходить практику, стажироваться и получать свои первые рабочие места.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Пушилин: Для жителей ДНР возвращение домой, в Россию, 30 сентября 2022 года — это заветная мечта, которая сбылась

Пушилин поддержал предложение Путина об установлении Дня воссоединения с Россией (подробнее)