Денис Пушилин: Для жителей ДНР возвращение домой, в Россию, 30 сентября 2022 года — это заветная мечта, которая сбылась

На прошедшем год назад референдуме более 99 процентов избирателей ДНР проголосовали за будущее с Россией Фото: Иван ЖИЛЯК

30 сентября 2022 года, когда состоялось присоединение Донецкой Народной Республики к Российской Федерации, по праву займет достойное место в исторической летописи России. Об этом сегодня заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- Для жителей Донецкой Народной Республики возвращение домой, в Россию, которое состоялось 30 сентября 2022 года, — это историческая веха, восстановление справедливости, заветная мечта, которая сбылась. Мы испытываем гордость, что и для всей России это событие — знаменательное: Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект Федерального закона об установлении 30 сентября Днем воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. Данная дата по праву займет достойное место в исторической летописи России, — написал в своем телеграм-канале руководитель региона.

Президент РФ Владимир Путин предложил внести изменения в статью 11 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России», добавив в общий перечень 30 сентября как День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией (2022 год).

- Данное событие основано на исторической общности народов, проживающих на территориях указанных республик и областей, является результатом волеизъявления миллионов людей, реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие, — сказано в пояснительной записке к документу.

Напомним, что в минувшем году в ДНР и других новых регионах России с 23 по 27 сентября прошли референдумы по вопросу вхождения в состав РФ на правах ее субъектов. В ДНР была зафиксирована беспрецедентная явка с убедительным результатом — 99,23% избирателей проголосовали за будущее с Россией. А 30 сентября прошла церемония подписания договоров о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей в состав Российской Федерации.

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