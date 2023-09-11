Жители ДНР проявили мужество и решительность во время голосования, которое проходило под обстрелами ВСУ Фото: Иван ЖИЛЯК

По итогам обработки всех протоколов на выборах в Народный Совет ДНР партия «Единая Россия» одержала уверенную победу, набрав 78,03 процента голосов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Избирательной комиссией ДНР.

- По явке это практически 80 %. И более 78 % – это за «Единую Россию». Это такой старт, который год от года мы будем улучшать в регионе. Такую мы себе задачу ставим. Будем работать на благо жителей, на благо людей, на благо нашей большой, огромной и уже точно абсолютно нашей страны, – заявил врио Главы ДНР, секретарь региональной организации «ЕР» Денис Пушилин.

Руководитель региона отметил, что для Донецкой Народной Республики эти выборы были крайне важными.

- Спасибо хочется сказать нашим людям, жителям Республики, потому что благодаря их самоотверженности, благодаря их смелости, благодаря их целеустремленности в плане формирования своего будущего у нас получилась высокая явка. Невзирая на все риски, невзирая на все препятствия, которые попытался устроить украинский режим – обстреливая, запугивая. У нас, к сожалению, есть и среди членов избирательных комиссий, среди людей, которые пришли голосовать, и раненые, и контуженные. Было и множество звонков по заминированию, но все равно люди шли, потому что мы как никто другой понимаем важность участия своим голосом в формировании будущего Республики, а соответственно, и формирования будущего нашей страны, – заявил руководитель ДНР.

Также по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий КПРФ набрала 6,43%, ЛДПР — 6,25%, «Новые люди» — 5,14%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду!» — 3,27%.

Напомним, что в соответствии с Конституцией региона в парламенте ДНР предусмотрено 90 мандатов.

Кроме этого, обнародованы результаты обработки всех протоколов на выборах депутатов Донецкого городского совета. «Единая Россия» получила 75,6% голосов, ЛДПР — 7,14%, КПРФ — 5,46%, «Новые люди» — 5,32%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду!» — 5,18%.

Напомним, что очные этап голосования на выборах депутатов Народного Совета и органов самоуправления длился три дня — с 8 по 10 сентября. Ранее в регионе провели досрочное голосование. В ряде районов члены избирательных комиссий ходили по домам и квартирам.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что ДНР — лидер по количеству проголосовавших на выборах среди всех регионов России.

- Для нас это очень понятно, потому что ДНР — это Республика, которая больше всех страдает до сих пор от бесконечных прилетов, разрушений жилых объектов. Люди, пережившие за эти годы так много, очень близко к сердцу это принимают, и для них эти выборы очень важны, как и для остальных наших новых субъектов Федерации, - отметила Памфилова.

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