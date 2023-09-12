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НовостиОбщество12 сентября 2023 13:34

В ДНР почти втрое усилили подготовку кадров под заявки работодателей

Высокие темпы восстановления экономики ДНР требуют ускоренной подготовки рабочих рук
Ирина ДМИТРИЕВА
Ежегодно на базе учреждений СПО ведется подготовка рабочих кадров по заявкам предприятий, центров занятости и договоров с физическими или юридическими лицами

Ежегодно на базе учреждений СПО ведется подготовка рабочих кадров по заявкам предприятий, центров занятости и договоров с физическими или юридическими лицами

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Число специалистов, подготовленных по заявкам предприятий и центров занятости в ДНР, за 2022-2023 учебный год выросло почти втрое. Об этом сообщили ДАН в Министерстве образования и науки Республики.

Там уточнили, что высокие темпы восстановления экономики региона требуют ускоренной подготовки рабочих рук.

- Ежегодно на базе учреждений СПО ведется подготовка рабочих кадров по заявкам предприятий, центров занятости и договоров с физическими или юридическими лицами. В 2022-2023 гг. мы в три раза увеличили такую подготовку, - рассказали в ведомстве.

Сообщается также, что в 2020-2021 учебном году по ускоренным программам были выпущены 259 квалифицированных рабочих и служащих, в прошлом - 717. Министерство образования и науки ДНР продолжит сотрудничество с Республиканским центром занятости и предприятиями в плане лицензирования новых профессий и создания площадок для ускоренной подготовки кадров.

Напомним, 17 образовательно-производственных центров откроют в ДНР к 2030 году. Федеральный проект «Профессионалитет» реализуют в регионе с участием крупных индустриальных партнеров.

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