В ДНР почти втрое усилили подготовку кадров под заявки работодателей

Ежегодно на базе учреждений СПО ведется подготовка рабочих кадров по заявкам предприятий, центров занятости и договоров с физическими или юридическими лицами Фото: Павел МАРТИНЧИК

Число специалистов, подготовленных по заявкам предприятий и центров занятости в ДНР, за 2022-2023 учебный год выросло почти втрое. Об этом сообщили ДАН в Министерстве образования и науки Республики.

Там уточнили, что высокие темпы восстановления экономики региона требуют ускоренной подготовки рабочих рук.

- Ежегодно на базе учреждений СПО ведется подготовка рабочих кадров по заявкам предприятий, центров занятости и договоров с физическими или юридическими лицами. В 2022-2023 гг. мы в три раза увеличили такую подготовку, - рассказали в ведомстве.

Сообщается также, что в 2020-2021 учебном году по ускоренным программам были выпущены 259 квалифицированных рабочих и служащих, в прошлом - 717. Министерство образования и науки ДНР продолжит сотрудничество с Республиканским центром занятости и предприятиями в плане лицензирования новых профессий и создания площадок для ускоренной подготовки кадров.

Напомним, 17 образовательно-производственных центров откроют в ДНР к 2030 году. Федеральный проект «Профессионалитет» реализуют в регионе с участием крупных индустриальных партнеров.

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