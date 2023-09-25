В ДНР российские войска поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ

ВС РФ поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ в ДНР Фото: Александр КОЦ

В Донецкой Народной Республике российские войска поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ в районе населенного пункта Красногоровка. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение командно-наблюдательному пункту в районе населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики, - рассказали в ведомстве.

Там добавили, что за сутки российские войска нанесли поражения по технике и живой силе противника в 116 районах. Также уничтожили ряд беспилотников в окрестностях Александровки и Берестового.

Напомним, что на Донецком направлении ВСУ потеряли до 445 человек личного состава, 15 единиц техники, а также три артиллерийские системы в ходе контрбатарейной борьбы. За сутки отразили семь атак противника в районах населенных пунктов Спорное, Берестовое и Майорск.

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