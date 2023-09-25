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НовостиПолитика25 сентября 2023 11:29

Российские войска отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении

На Донецком направлении украинские войска потеряли до 445 человек личного состава
Владислав ГУЩИН
ВС РФ отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении

Фото: Александр КОЦ

За прошлые сутки российская группировка «Юг» при поддержке артиллерии и авиации отразила семь атак противника в районах населенных пунктов Спорное, Берестовое и Майорск. На Донецком направлении ВСУ потеряли до 445 человек личного состава, 15 единиц техники, а также три артиллерийские системы в ходе контрбатарейной борьбы. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- Противник потерял до 445 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три боевые машины пехоты и 11 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и две гаубицы Д-30, - рассказали в ведомстве.

Кроме того, российские войска уничтожили склад боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Звановка ДНР.

Напомним, что российская авиация ежедневно наносит удары управляемыми боеприпасами по позициям украинских боевиков на Авдеевском направлении. От этих ударов противник несет срезные потери в личном составе.

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