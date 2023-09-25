Российские войска отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

За прошлые сутки российская группировка «Юг» при поддержке артиллерии и авиации отразила семь атак противника в районах населенных пунктов Спорное, Берестовое и Майорск. На Донецком направлении ВСУ потеряли до 445 человек личного состава, 15 единиц техники, а также три артиллерийские системы в ходе контрбатарейной борьбы. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- Противник потерял до 445 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три боевые машины пехоты и 11 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и две гаубицы Д-30, - рассказали в ведомстве.

Кроме того, российские войска уничтожили склад боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Звановка ДНР.

Напомним, что российская авиация ежедневно наносит удары управляемыми боеприпасами по позициям украинских боевиков на Авдеевском направлении. От этих ударов противник несет срезные потери в личном составе.

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