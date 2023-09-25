Денис Пушилин заявил о попытках ВСУ атаковать на южном фланге Артемовска

Пушилин заявил, что противник наращивают силы на северном фланге Артемовска. Фото: АГ ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что вооруженные формирования Украины продолжают свои попытки атаковать на южном фланге Артемовска. По его словам, населенные пункты Андреевка и Клещеевка остаются в серой зоне, а на северном фланге наращивают силы.

- Противник не оставляет попыток подвинуть на рубежах Клещеевка-Андреевка, там ежесуточно, и днем, и ночью, проводятся атаки противника, но наша задача не допустить, там важный есть рубеж - железная дорога. Противник туда устремляется, там были у противника определенные успехи, - сказал Глава ДНР.

Денис Пушилин добавил, что на серверном фланге ВСУ накапливает резервы. Однако в ближайшие несколько дней к активным действиям переходить не собирается. Глава Республики подчеркнул, что противник хочет изменить ситуацию на южном фланге. Только потом будет подключать северный фланг.

Напомним, ранее Глава ДНР сообщил, что новые поставки вооружения киевскому режиму прогнозируемы, но не изменят ситуацию в зоне специальной военной операции. По его словам, западные страны повышают градус конфликта.

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