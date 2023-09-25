Пушилин: Новые поставки техники ВСУ прогнозируемы, но не изменят ситуацию

Пушилин считает, что новые поставки техники ВСУ не изменят ситуацию в зоне СВО. Фото: АГ ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что новые поставки вооружения киевскому режиму прогнозируемы, но не изменят ситуацию в зоне специальной военной операции. По его словам, западные страны повышают градус конфликта.

- Для нас это не удивительно, что противник пока идет по пути наращивания потенциала и повышения градуса - я говорю не только о вооруженных формированиях Украины, я говорю и о западном кураторстве. Мы видим, что пока каких-то предпосылок того, чтобы снижалось как-то количество поставок вооружения, этого нет. Поэтому для нас это прогнозируемо, к сожалению, - отметил Глава ДНР.

Денис Пушилин добавил, что противник повышает градус, поэтому необходимо принять определенные контрмеры, которые прописаны и разработаны командованием Вооруженных сил России.

Напомним, ранее Глава ДНР сообщил, что вооруженные формирования Украины пытаются провести ротацию на Угледарском направлении. Российские войска задействуют все ресурсы для недопущения ротации противника на этом направлении.

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