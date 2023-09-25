Дорожники завершают ремонт автомобильной дороги «Тельманово – Запорожец» в ДНР

Дорожники завершают ремонт автомобильной дороги «Тельманово – Запорожец». Фото: Минтранс ДНР

Дорожники завершают ремонт автомобильной дороги «Тельманово – Запорожец». На этой трассе специалисты восстановили 8,5 километров асфальтобетонного покрытия. Об этом сообщает Министерство транспорта Донецкой Народной Республики.

- Подрядной организацией выполнены работы по восстановлению изношенных слоев асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Тельманово – Запорожец» протяженностью 8,5 километров, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что специалисты продолжают фрезерование асфальтобетонного покрытия на трассе «Старобешево – Новый Свет». На данный момент работы выполнены на 12,3 км покрытия из 13,4 км.

Напомним, что государственное унитарное предприятие Донецкой Народной Республики «Автодор» получило новый автогрейдер благодаря субсидии Правительства региона. Новую спецтехнику дорожники задействуют на наиболее проблемных участках автодорог.

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