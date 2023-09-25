«Автодор» получил новый автогрейдер благодаря субсидии Правительства ДНР

В Республиканский «Автодор» доставлен новый автогрейдер. Фото: Минтранс ДНР

Государственное унитарное предприятие Донецкой Народной Республики «Автодор» получило новый автогрейдер благодаря субсидии Правительства региона. Об этом сообщает Министерство транспорта ДНР.

- Автогрейдер, приобретенный по контракту с «Камаз-центром», предназначен для работ по планированию обочин в летний период и расчистке снега зимой. С наступлением зимнего периода новая спецтехника будет задействована на наиболее проблемных участках автодорог, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что государственная компания «Автодор» отремонтировала почти 30 километров трассы между ЛНР и ДНР. На участке уложили более 130 тысяч тонн асфальтобетона, а также восемь километров барьерного ограждения. Установили около 780 средств организации дорожного движения порядка 40 километров бортового камня, нанесли разметку.

Кроме того, в Донецкой Народной Республике программа дорожных работ на 2023 год завершена на 90%.

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