В ДНР восстановлено 90% муниципальных дорог, запланированных на 2023 год

Регионы-шефы восстановили 90% муниципальных дорог в ДНР, запланированных на 2023 год (архивное фото) Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецкой Народной Республике программа дорожных работ на 2023 год завершена на 90%. Благодаря помощи регионов-шефов в населенных пунктах Республики ремонтные работы выполнены на площади свыше 860 тысяч квадратных метров дорожного покрытия городских улиц. Об этом сообщает Министерство транспорта ДНР.

- Из запланированных к восстановлению в 2023 году 963,5 тыс. кв. м покрытия улично-дорожной сети населенных пунктов Республики ремонтные работы выполнены на общей площади свыше 860 тыс. кв. м дорожного покрытия городских улиц, что составляет 90%, - отмечают в ведомстве.

В Минтрансе ДНР добавили, что плановый объем работ по ремонту дорог на 2023 год выполнен в городах Дебальцево, Докучаевск, Енакиево, Макеевка, Торез, Снежное и Волновахском районе. На данный момент работы проходят в Донецке, Кировском, большом Харцызске, Ясиноватой и Старобешевском районе.

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