В Донецке ремонтируют автодороги в четырех районах

В столице ДНР ремонтируют автодороги в четырех районах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работники «Дорожного ремонтно-строительного управления» ежедневно восстанавливают дорожное покрытие в столице ДНР в условиях непрекращающихся обстрелов. Сейчас специалисты занимают ремонтом автодорог в Буденновском, Ворошиловском, Пролетарском и Ленинском районах Донецка. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.

- Продолжаются работы по текущему ремонту автодорог по улицам Буденновских партизан и Зверькова в Пролетарском районе и улице Розы Люксембург в Ворошиловском районе. В Буденновском районе по улице Баумана нанесена дорожная разметка, - написал мэр города в телеграм-канале.

Алексей Кулемзин добавил, что дорожники выполнили отсыпку твердыми материалами дорог частного сектора по улице Ачинской в Ленинском районе Донецка.

Напомним, что Москва отремонтировала в Донецке почти 15 километров дорог за несколько месяцев. Все ремонтно-восстановительные работы выбирали путем народного голосования.

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