В Донецке отремонтировали почти 15 километров дорог за несколько месяцев. Фото: t.me/solntsev_dnr

Москва отремонтировала в Донецке почти 15 километров дорог за несколько месяцев. Все ремонтно-восстановительные работы выбирали путем народного голосования. Об этом сообщил Председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев.

- Дороги, которые отремонтированы московскими специалистами в нашем городе за последние несколько месяцев, выбрали сами жители. Путем народного голосования. В личном тг-канале Алексея Кулемзина. В конце июля большинство голосов дончане отдали за ремонт участков дорог на улицах Щорса, Куприна, Петровского, Олимпиева и Стадионной. В общем, почти 15 километров, - отметил Солнцев.

Он добавил, что на данный момент все работы регион-шеф завершил. Теперь жители столицы Донецкой Народной Республики решили, что в сентябре отремонтируют дорожное покрытие на улицах Светлого пути, Розы Люксембург, Речной, Зверькова, а также улице Садовой в Моспино.

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