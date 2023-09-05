Мэр Донецка сообщил, что в трех районах города продолжают ремонт автодорог

Ремонт дорожного покрытия проводят в трех районах Донецка (архивное фото) Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на сложную ситуацию из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ, дорожники продолжает ремонт автодорог в столице ДНР. На данный момент дорожное покрытие восстанавливают в Буденновском, Пролетарском и Ворошиловском районах. Об этом сообщил глава города Донецка Алексей Кулемзин.

- «Дорожное ремонтно-строительное управление» продолжает текущий ремонт автодорог от поселка Павлоградское до совхоза «Тепличный» в Буденновском районе, по улице Зверькова в Пролетарском районе и по улице Розы Люксембург в Ворошиловском районе, - написал в телеграм-канале мэр города.

Алексей Кулемзин добавил, что на пересечении улиц Баумана и Александрова в Буденновском районе специалисты выполняют работы по ремонту и восстановлению транспортного ограждения.

Напомним, что Москва отремонтировала в Донецке почти 15 километров дорог за несколько месяцев. Все ремонтно-восстановительные работы выбирали путем народного голосования.

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