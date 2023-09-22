«Автодор» отремонтировал около 30 километров дороги между ЛНР и ДНР

Завершен капитальный ремонт 28 км участка дороги между ЛНР и ДНР. Фото: Государственная компания «Автодор»

Государственная компания «Автодор» отремонтировала почти 30 километров трассы между ЛНР и ДНР. На участке уложили более 130 тысяч тонн асфальтобетона, а также восемь километров барьерного ограждения.

- Дорожники выполнили капитальный ремонт 28 км трассы, которая входит в состав автомобильного маршрута, соединяющий Луганскую и Донецкую Народные Республики. Участок дороги расположен между Луганском и Антрацитовским районом ЛНР, - отмечают в компании.

Там добавили, что установили около 780 средств организации дорожного движения порядка 40 километров бортового камня, нанесли разметку. До конца сентября 2023 года дорожники из компании «Автодор» завершат работу по ремонту водопропускных труб и устройству тротуаров.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике до конца 2023 года отремонтируют мост через реку Грузский Еланчик, который связывает города на юге региона. Специалисты Подмосковья уже завершили ремонт на левой стороне моста.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подмосковье приступила к устройству переходных плит на мосту через реку Кальмиус

В селе Павлополь специалисты из Московской области выполняют укладку нижнего слоя асфальтового покрытия на проезжей части моста (подробнее)