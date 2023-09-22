Подмосковье приступила к устройству переходных плит на мосту через реку Кальмиус

В селе Павлополь приступили к устройству переходных плит на мосту через реку Кальмиус. Фото: Минтранс ДНР

Специалисты из Московской области в селе Павлополь завершают строительство нового моста через реку Кальмиус. Сейчас регион-шеф приступил к устройству переходных плит — работы ведутся со стороны дамбы Павлопольского водохранилища. Об этом сообщает Министерство транспорта Донецкой Народной Республики.

- В настоящий момент строители приступили к устройству переходных плит — работы ведутся со стороны дамбы Павлопольского водохранилища. Также выполнена укладка нижнего слоя асфальтового покрытия на проезжей части моста, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что протяженность объекта с подходами составляет 440 метров. Все работы планируют завершить в конце 3 квартала 2023 года.

Напомним, что в Донецке сотрудники «Дорожного ремонтно-строительного управления» ремонтируют автомобильные и внутриквартальные дороги в Пролетарском районе.

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