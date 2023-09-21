В Донецке дорожники ремонтируют автомобильные и внутриквартальные дороги

Дорожники продолжает работу в Пролетарском районе. Фото: ТГ/Кулемзин

В Донецке сотрудники «Дорожного ремонтно-строительного управления» ремонтируют автомобильные и внутриквартальные дороги в Пролетарском районе. Об этом сообщает глава администрации города Алексей Кулемзин.

- «Дорожное ремонтно-строительное управление» продолжает работу в Пролетарском районе. Текущий ремонт автодорог выполнялся по Моспинскому шоссе и в городе Моспино по улице Гагарина, - написал в телеграм-канале мэр Донецка.

Алексей Кулемзин добавил, что ремонт внутриквартальных дорог проводился по улицам Армавирской и Робеспьера. Также дорожники провели ручную уборку автомобильных дорог по улице Федосеева.

Напомним, что регионы-шефы отремонтировали в Донецкой Народной Республике 96% улично-дорожной сети от запланированного объема. К концу года дорожники планируют восстановить проезжую часть на 135 автодорогах. Работы ведутся в десяти городах и трех районах региона.

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