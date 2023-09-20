Регионы-шефы отремонтировали в ДНР 96% дорог от плана на 2023 год

В ряде городов ДНР план выполнили на 100%, заявил Бафанов (архивное фото) Фото: Алексей БУЛАТОВ

Регионы-шефы отремонтировали в Донецкой Народной Республике 96% улично-дорожной сети от запланированного объема. К концу года дорожники планируют восстановить проезжую часть на 135 автодорогах региона. Об этом сообщил замглавы Минтранса ДНР Артем Бафалов.

— На 2023 год был запланирован ремонт улично-дорожной сети общей протяженностью 135 км. На сегодняшний день работы выполнены на 129 км, что составляет 96% от плана. Работы ведутся в 10 городах и 3 районах Донецкой Народной Республики, — заявил замминистра.

Артем Бафанов добавил, что на 100% выполнены работы в Енакиеве, Снежном, Торезе и Волновахском районе. А в Дебальцево дорожники перевыполнили план — из запланированных 7,9 км отремонтировали 9,5 км дорог.

— Работы в основном включают в себя замену выравнивающих верхних слоев износа, замену бордюрного камня, устройство тротуаров, — добавил заместитель главы Минтранса Республики.

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